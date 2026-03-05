メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県東三河地区の県立高校の女子高校生と知立市に住む男性が、新たにはしかに感染したことがわかりました。 愛知県によりますと、はしかの感染が確認されたのは、豊川市に住む女子高校生と知立市に住む30代の男性です。 女子高校生は発熱などの症状で3日と4日に豊川市内の病院を受診し、遺伝子検査の結果5日に感染がわかりました。 すでに生徒や教員合わせて15人の感染が確認されている