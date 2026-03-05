旧統一教会の堀元会長が、東京高裁から解散命令を受けてから初めてとなる声明を出しました。「主張が認められず極めて遺憾」としています。旧統一教会をめぐっては、東京高裁がきのう、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として解散を命じています。解散命令を受けて会長の職を解かれた旧統一教会の堀正一元会長が、先ほど「主張が認められず、極めて遺憾です」とする声明を出