格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、東京・有明アリーナ）でビクター・コレスニック（２９＝ロシア）と対戦予定だった相本宗輝（２６）が交通事故のため、ドクターストップで無念の欠場。代わって武田光司（３１）がスクランブル出場することになった。５日に都内で行われていた出場選手インタビュー中、榊原信行ＣＥＯ（６２）が急きょ姿を見せ「相本選手、欠場となります」と発表。同席したＤＥＥＰの佐伯繁代表によ