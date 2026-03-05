Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。 Amazonが展開するKindleシリーズの2024年モデルで、読書はもちろんKindle本の文中に書き込み可能な機能を搭載した「Kindle Scribe」（64GB）が、28％オフの46,980円（税込）で販売されています。