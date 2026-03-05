Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

Amazonが展開するKindleシリーズの2024年モデルで、読書はもちろんKindle本の文中に書き込み可能な機能を搭載した「Kindle Scribe」（64GB）が、28％オフの46,980円（税込）で販売されています。

Kindle Scribe Notebook Design - 10.2インチディスプレイ、64GBストレージ、ノート機能搭載、プレミアムペン付き、メタリックジェード (2024年発売) Amazon Amazon ポチップ ポチップ

光の反射を抑えた10.2インチディスプレイ（解像度300ppi）で、明るい日差しの中でも快適に読書を楽しめることに加え、本物の紙に手書きしているような書き心地の電子ノート機能を搭載した「Kindle Scribe」。横書きのKindle本の文中に直接メモを書き込める「Active Canvas」により、読書中に気になったところをぐるぐると赤ペンで囲ったり、覚えておきたい箇所に注釈を付けたりと、紙の本と同じ感覚で読み書きが楽しめるそうです。

ただし、文中への手書き入力は一部の電子書籍のみ対応のため、縦書き及びマンガなど固定レイアウトの電子書籍には対応していないので注意が必要です。

ストレージは64GBを搭載し、最新のベストセラーやマンガなど豊富な品ぞろえを誇るKindleストアから数千冊のコンテンツをこの1台に保存することが可能（一般的な書籍の場合）。白紙、リスト、カレンダーなどテンプレートが豊富なノート機能も充実しているので、読みたい本がたくさんある人、常にノートやメモ帳を何冊もかばんに忍ばせている人も、これさえ持ち歩けばもう荷物がかさばりません。

また、付属の専用プレミアムペンはセットアップやペアリング、充電が不要。消しゴム機能のほか、カスタマイズ可能なショートカットボタンも搭載しています。

趣味や勉強、仕事に一度使い始めたら手放せなくなりそうなKindle Scribe。お買い求めは今がチャンスです。

読書やメモに使う電子ペーパーを探している人はAmazonをチェック！

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

