エアコンの「2027年問題」という言葉を耳にする機会が増えています。省エネ基準の見直しや規制強化により、価格上昇や製品ラインアップの変化が予想されているためです。まだ使えるエアコンを買い替えるべきかどうかは、家計に直結する悩ましいテーマといえるでしょう。 本記事では、2027年問題の背景とともに、今買い替えるメリット・デメリット、そしてお得な購入時期について解説します。 エアコン2027年問