エアコン（エア・コンディショナー）
『エアコン（エア・コンディショナー）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月3日
2026年8月1日
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エアコンの室外機カバーが逆効果に？家電のプロが教える効率UPの正解
室外機は直射日光で高温になると冷房効率が下がるため日よけは有効だという
オレンジページ☆デイリー
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小泉進次郎氏が被災地に送ったクーラー300台 電源がなく置かれたままか
NEWSポストセブン
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エアコン修理で悪質手口が横行「高額な料金請求し、作業していない事例も」
職人不足と依頼集中が重なり、真夏の迅速対応が難しい状況が続いている
集英社オンライン
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
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「電気代が怖い」真夏日もエアコンOFF、搬送され支払った「高すぎる代償」
室温35度の自宅で発見され入院、節約額を大幅に超える約5万7千円の出費に
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
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「2027年に価格が上がる」と話題のエアコン 駆け込みで買うべきか？
さくら事務所の田村啓氏は「焦って旧モデルを買いだめする必要はない」と述べている
livedoor ECHOES
2026年7月23日
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上原さくらが夫とエアコン設定温度で対立 ネットでも大論争に
Smart FLASH
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寝苦しい夏の夜…エアコンは「何℃・何時間」が正解？
睡眠専門家によると、エアコンの設定温度は24〜25℃が最適とのこと
MBSニュース