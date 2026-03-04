イラン攻撃に端を発した中東情勢の混迷で、為替市場はドル高が強まる中、ユーロドルは売りが加速。一時１．１５３０ドル付近まで急落し、２００日線を一気に下抜けている。２００日線を下回るのは約１年ぶり。 イランが中東諸国に報復攻撃を仕掛けており、カタールでは液化天然ガス（ＬＮＧ）および関連製品の生産が停止されている。これを受けて欧州の天然ガス先物価格の急騰しており、僅か２日間で７０％超急