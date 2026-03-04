欧州天然ガス急騰でＥＣＢの利上げ観測が浮上＝ＮＹ為替
イラン攻撃に端を発した中東情勢の混迷で、為替市場はドル高が強まる中、ユーロドルは売りが加速。一時１．１５３０ドル付近まで急落し、２００日線を一気に下抜けている。２００日線を下回るのは約１年ぶり。
イランが中東諸国に報復攻撃を仕掛けており、カタールでは液化天然ガス（ＬＮＧ）および関連製品の生産が停止されている。これを受けて欧州の天然ガス先物価格の急騰しており、僅か２日間で７０％超急騰している。
これを受けて、ＥＣＢの金利見通しにも影響を及ぼしており、変化幅は小さいものの、短期金融市場では年内の利上げの可能性を織り込む動きが出ている。イラン攻撃前までは据え置きかあっても利下げシナリオだった。現在は１２月までに約８％ポイントの確率で利上げが織り込まれている。
エネルギー価格の長期的な上昇圧力がもたらす影響については、仮に紛争が短期的に終結したとしても、価格が再び低下するまでには時間を要する可能性があるとの見方も出ている。
EUR/USD 1.1614 EUR/JPY 183.09 EUR/GBP 0.8699
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
