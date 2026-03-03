英Nothingは、スペイン・バルセロナで開催されているMWC26 Barcelonaで新端末「Nothing Phone(4a)」を公開した。 日本時間3月5日19時30分に予定されている発表会に先駆け、実機本体をお披露目した形。本体スペック、価格等は現時点では明らかにされていない。 Nothing Phone(4a)は、Nothingの特徴であるスケルトンボディを踏襲。前モデルのNothing Phone(3a)と同様に、背面の中央上部にカメラユニットを備えるが、多