英Nothingは、スペイン・バルセロナで開催されているMWC26 Barcelonaで新端末「Nothing Phone(4a)」を公開した。

日本時間3月5日19時30分に予定されている発表会に先駆け、実機本体をお披露目した形。本体スペック、価格等は現時点では明らかにされていない。

Nothing Phone(4a)は、Nothingの特徴であるスケルトンボディを踏襲。前モデルのNothing Phone(3a)と同様に、背面の中央上部にカメラユニットを備えるが、多数のLEDライトで構成されるGlyph Interfaceは確認できなかった。

本体カラーは、ホワイト、ブラック、ブルーに加え、ピンクが新たにラインアップされている。ブルー、ピンクはパステルな色合いで、スケルトンボディとの親和性が高い印象だ。

前例を踏まえると、Nothing Phone(4a)も日本での展開に期待がかかる。

楽天モバイル以外のキャリアでNothingが採用されるのか、前モデルでは楽天モバイル限定で展開されたブルー、新色のピンクがどの販路で展開されるのかにも注目だ。