夫婦関係を長続きさせるためには、日々の小さな気遣いや思いやりが大切です。そんな夫婦円満のコツを夫目線でユーモラスに描いた4コマ漫画『長つづきのコツ』（作：イリコイリオさん）が、X（旧Twitter）で5万いいね以上を集めています。【漫画】『夫婦円満コツ』（全編を読む）物語の主人公は、妻と娘と仲良く暮らす平凡なサラリーマンの夫です。そんな夫は日常の中で夫婦関係を大切にするための工夫を欠かしません。例えば、妻に