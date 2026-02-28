【モデルプレス＝2026/02/28】歌手・Adoの新曲「ビバリウム」のMVが、2月28日に公開された。自身初となる“実写MV”となっている。【写真】Ado「結構攻めた」迫力満点の実写MV◆Ado「ビバリウム」実写MV公開ミュージックビデオは映像ディレクターの林響太朗氏が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹氏がプロデューサーを担当。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして