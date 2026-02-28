アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めたことを受け、日本政府は現地にいる日本人を国外に退避させる方針を固めました。現在、イランにはおよそ200人の日本人が滞在しています。関係者によりますと、バスを使った陸路での移動を検討していて、現地の日本人に対し、退避を希望するか意向を確認しているということです。早ければ現地時間の3月1日にも退避が始まる可能性があるとしています。