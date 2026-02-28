日本スケート連盟が2月27日、Xを更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）の“りくりゅう”ペアについて報告した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到 投稿されたのは、三浦と木原が3月に開催されるISU世界フィギュアスケート選手権大会2026を出場辞退するお知らせ。三浦・木原