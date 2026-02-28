日本スケート連盟が2月27日、Xを更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）の“りくりゅう”ペアについて報告した。

投稿されたのは、三浦と木原が3月に開催されるISU世界フィギュアスケート選手権大会2026を出場辞退するお知らせ。三浦・木原ペアからは「このたび、世界選手権への出場を辞退させていただくことにいたしました」とコメントも発表された。

三浦・木原ペアは「オリンピックで金メダルを獲得することができたことから、その後すぐに世界選手権に向けて、心身のコンディションをオリンピック前の状態まで戻すことはやはり難しいと判断し」と辞退の理由について説明。「引き続きりくりゅうを温かく見守っていただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。

【画像】日本スケート連盟から発表された、“りくりゅう”ペアのコメント（画像は日本スケート連盟 Xより引用）

この投稿にはXユーザーから「二人の決断を尊重します」「ゆっくり休んでほしい」「本当に賢明な判断だと思う」「ホッとした気持ちの方が大きいです」「しっかり休みを取ることも大事よね」といったコメントが寄せられている。