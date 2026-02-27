セントルイス・カージナルスが2月20日、Instagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子シングル・団体戦金メダリストのアリサ・リウ（20）の動画を投稿した。 【画像】村瀬心椛、金メダル獲得で“水面滑走”動画に76万いいねの反響！雪上だけじゃない「めちゃんこスゴい」姿に祝福殺到 「GOLD」と投稿されたのは、アリサが昨年5月8日に、カージナルス対パイレーツ戦で始球式を務めた動画。ユニ