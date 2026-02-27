去年産のコメを対象とした日本穀物検定協会の「米の食味ランキング」が、きょう発表されました。 【写真を見る】山形県産米が”特A”獲得で全国1位に鈴木農水相地元の面目躍如米の食味ランキング発表つや姫、雪若丸、はえぬきの”特A”に吉村知事も喜びのコメント 山形県は、5つの産地品種で最高評価である「特A」を獲得し、特A獲得数で全国1位となりました。 ■ 主力銘柄が揃って最高評価を獲得 今回の日本穀物検定協会