茨城県の水戸警察署に保管されていた盗難車が、何者かに盗まれました。車は翌日発見されましたが、別のナンバープレートが付けられ、鍵もかかった状態でした。【映像】水戸警察署の周辺の様子水戸市で6日、市内の会社から高級車が盗まれました。車は22日に市内の駐車場で別のナンバープレートがついた状態で発見され、水戸警察署で保管されていました。警察は、車に鍵をかけ、タイヤの1つをくさりで縛って固定しブルーシート