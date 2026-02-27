＜必ず義母を誘う旦那＞「え、また一緒なの？」週末の買い物は義母と義妹がついてくる【第1話まんが】
私はミキ（29）。旦那はハジメ（29）。娘のハナカ（3）と3人家族です。今お腹には赤ちゃんがいて、もうすぐ4人家族になります。現在は3人で暮らしているのですが、実質、5人で生活しているようなものです。というのも、徒歩15分の距離に義実家があり、義母と義妹のアンズちゃん（25）と頻繁に一緒にいるからです。土日祝日は、ほとんど義母とアンズちゃんと一緒に行動をし、休みの前日になると旦那は飲み会で遅くまで帰ってきません。家族の時間がまったくないのです。
旦那は高校生のときに父親を亡くして以来、家族3人（義母、旦那、義妹・アンズちゃん）で協力し合って生きてきたそうです。そのため3人の結束力は強く仲もよいのですが、私は最近、このままの生活を続けていいものなのか……と、悩んでいます。
家族仲がいいのはいいことだし、結婚当初は、私を家族として受け入れてくれているような気がして、嬉しい気持ちもあって快諾していました。ただ、週末は必ずと言っていいほど、スーパーの買い物にも義母を誘います。こんなに一緒にいることになるとは思わなかったのです。
旦那がここまで義家族にべったりだということは、結婚して娘が生まれ、義実家の近くに引っ越してから知りました。
休みの日に家族だけで過ごした日なんてないかもしれません。
スーパーにも義母を誘うし、平日は夜遅くまで仕事でいません。
休日の前の日は飲みに行っていて、家族だけの時間なんてこれっぽっちもないのです。
育児のこと、その日にあったこと、いろいろと話したいけれど、義家族の前ではなかなか話せないし、何より疎外感がすごいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
