「学生を舐めてるとしか思えない」「頭下げろよ。おかしいだろ！」。1月20日、悠仁さまの通われる筑波大学のある一室が、緊迫した空気に包まれていた。昨年12月に公表された学生向け宿舎の利用料値上げについて、大学側が説明会を開き、学生たちと向き合っていたのだ。ある大学関係者が語る。 【写真】手には信玄餅味のアイス、スキー合宿後にサービスエリアに立ち寄る悠仁さま。他、「監獄」と揶揄されることもある筑波大学