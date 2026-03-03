株高に沸く昨今ですが、杉村太蔵氏は「いくらになったら売る」ではなく「いつになったら売る」という時間軸のシナリオを重視しています。そこで本記事では、杉村太蔵氏の著書『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』（文藝春秋）より一部を抜粋・編集し、稼いだお金を積極的に運用に回す重要性、そして杉村氏が描く80歳から段階的に現金化を開始し、100歳まで安心して過ごすための具体的な戦略を解説します。※株価等の情報はすべて、