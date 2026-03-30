3月26日（現地時間、以下同）、2016年にフランス東部のブザンソンで留学中だった筑波大学3年生の黒崎愛海さん（21＝当時）が行方不明になった事件の差し戻し控訴審で、殺人罪に問われていた元交際相手のチリ人男性ニコラス・セペダ被告（35＝現在）に終身刑が言い渡された。【前後編の前編】【写真を見る】〈山脈に遺体遺棄の疑い〉裁判所から鋭い目つきで出てきたセペダ被告、空港で護送されている様子など当時フランスに留学