「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が２月初旬に幕を開け、各地で熱戦を繰り広げている。『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会の開幕に合わせて、J全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行。制作に際しては、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施した。その中から本稿ではJ１、J２の選手に聞いた「好きなタレント・芸能人」の項目で、女性に限定した回答を集計