３位は長澤まさみ、２位は出口夏希、１位に輝いたのは？ Jリーガーが好きな女性タレントランキング！【完全版】
「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が２月初旬に幕を開け、各地で熱戦を繰り広げている。
『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会の開幕に合わせて、J全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行。制作に際しては、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施した。
その中から本稿ではJ１、J２の選手に聞いた「好きなタレント・芸能人」の項目で、女性に限定した回答を集計。トップ20を発表する。
堂々の１位に輝いたのは、20票入った今田美桜さん。２位は19票の出口夏希さん、３位には17票の長澤まさみさんが続いた。その他には、７人組ガールズグループのHANAや広瀬すずさん、新垣結衣らもランクインしている。
「J１リーガーが選ぶ好きな女性芸能人」のトップ20は以下のとおり。
１位 今田美桜（20票）
２位 出口夏希（19票）
３位 長澤まさみ（17票）
４位 HANA（15票）
５位 広瀬すず（12票）
新木優子（12票）
７位 新垣結衣（９票）
サナ（TWICE）（９票）
中条あやみ（９票）
10位 川口春奈（８票）
有村架純（８票）
12位 上戸彩（７票）
岡崎紗絵（７票）
14位 浜辺美波（６票）
山本舞香（６票）
永野芽郁（６票）
17位 柴咲コウ（５票）
小松奈々（５票）
TWICE（５票）
芳根京子（５票）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
