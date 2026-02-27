トップ20入りした（右上から時計回りに）長澤まさみ、新木優子、浜辺美波、新垣結衣。(C)Getty Images

写真拡大

「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が２月初旬に幕を開け、各地で熱戦を繰り広げている。

『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会の開幕に合わせて、J全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行。制作に際しては、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施した。

　その中から本稿ではJ１、J２の選手に聞いた「好きなタレント・芸能人」の項目で、女性に限定した回答を集計。トップ20を発表する。

　堂々の１位に輝いたのは、20票入った今田美桜さん。２位は19票の出口夏希さん、３位には17票の長澤まさみさんが続いた。その他には、７人組ガールズグループのHANAや広瀬すずさん、新垣結衣らもランクインしている。
 
「J１リーガーが選ぶ好きな女性芸能人」のトップ20は以下のとおり。

１位　今田美桜（20票）
２位　出口夏希（19票）
３位　長澤まさみ（17票）
４位　HANA（15票）
５位　広瀬すず（12票）
　　　新木優子（12票）
７位　新垣結衣（９票）
　　　サナ（TWICE）（９票）
　　　中条あやみ（９票）
10位　川口春奈（８票）
　　　有村架純（８票）
12位　上戸彩（７票）
　　　岡崎紗絵（７票）
14位　浜辺美波（６票）
　　　山本舞香（６票）
　　　永野芽郁（６票）
17位　柴咲コウ（５票）
　　　小松奈々（５票）
　　　TWICE（５票）
　　　芳根京子（５票）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と… 

 