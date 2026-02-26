卒入学式シーズンの春は、なにかと「子どもの記念写真」を撮る機会が増えがち。撮った写真は定番のフォトフレームに入れるのもいいですが、たまには違う飾り方をしてみるのも楽しいかもしれません。小学生と未就学児の2児の母であるイラストレーター、オヨネさんはダイソーで見つけたアイテムを使って、子どもの写真を使ったオリジナルのアクリルブロックづくりに挑戦したそう。詳しくレポートしてもらいました。アクリルブロック