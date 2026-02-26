爆音を初めて“腹で聴いた”あの日の衝撃。脱水症状の中でインタビューに答えた、あの灼熱のレースの記憶――。実況アナウンサーのサッシャと元F1ドライバーの中野信治氏が26日、都内で行われた「FOD F1TMプラン記者説明会」に出席。新たにスタートした「FOD F1プラン」への思いと、2026年シーズンの見どころを語った。(左から)サッシャ、中野信治氏フジテレビは、F1中継開始から40年の節目となる2026年から2030年までの5年間、F1