「2.5次元モデル」として不動の地位を築くあまつまりなさんが、FLASH（光文社）に登場しました。【写真】ただならぬフェロモンを放つあまつまりなさんタイで撮影された最新写真集（3月13日発売）からの先行カットを独占掲載。ゴーゴーバーでの幻想的かつ妖艶なカットなど、独自の表現力が詰まった写真はいずれも必見です。公開されたカットは、大人の色気が溢れる魅惑的な紫のシースルーベビードールのランジェリー姿です。写真集