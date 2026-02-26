26日、参院本会議において日本維新の会の浅田均議員に大声が向けられた。【映像】大音量→浅田氏が「振り返った」瞬間（実際の様子）午後1時、福山哲郎副議長に指名された浅田議員が席を立ち、拍手に後押しされるように演壇への階段を登っている中、その事件は起きた。外国語のようなヤジか声援か判別しづらい大音量が響いたのだ。あまりの大声に浅田議員は歩みを止めて振り返り、怪訝そうに声の元を見つめた。議場内には