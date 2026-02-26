きれいめコーデにもカジュアルコーデにも取り入れやすい、品のあるバッグはいくつでも欲しくなるもの。賢く新入りを迎えるなら、【ハニーズ】やその一部店舗でも購入できる大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】で高見えする優秀バッグを探すのがおすすめです。今回は、編集部が【ハニーズ】と【GLACIER lusso】で見つけた、肩掛けOKで持ちやすい上品バッグをご紹介します。 スカー