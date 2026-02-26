演劇・コントユニット「ダウ90000」の主宰、蓮見翔（28）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。演劇界の飲み会について語った。飲み会でのモヤモヤについて語り合ったこの日。ブラックマヨネーズ吉田敬に「先輩と飲んでツラい飲み会ってどんなん？」と問われ、「僕のほうが稼いでるかもなって先輩と行くとなってしまった時」と切り出した。「僕らのややこしいのが、みんな誘ってい