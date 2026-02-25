ゲーム系コミュニケーションサービス「Discord（ディスコード）」が2月24日、未成年保護を目的に世界展開を進めている「年齢確認」の導入について、当初予定していた3月から2026年後半へ延期すると発表しました。年齢確認の対象は限定的だと説明していたものの、顔認証や身分証提出が広く義務化されるのではないかとの懸念が広がったことを受けての対応です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■9日の安全強化