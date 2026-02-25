子どもの「やる気が出ない」「イライラしやすい」を、性格ではなく脳の仕組みから見直せる新刊が登場しました。東京都港区のオレンジページは、2026年2月24日に『脳内物質のひみつずかん』を刊行しています。親子で読みながら、毎日のコンディションを整えるヒントを探せる一冊です！ オレンジページ「脳内物質のひみつずかん」 発売日：2026年2月24日定価：1,760円（税込）判型：四六判製本：アジロ