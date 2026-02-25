子どもの「やる気が出ない」「イライラしやすい」を、性格ではなく脳の仕組みから見直せる新刊が登場しました。

東京都港区のオレンジページは、2026年2月24日に『脳内物質のひみつずかん』を刊行しています。

親子で読みながら、毎日のコンディションを整えるヒントを探せる一冊です！

オレンジページ「脳内物質のひみつずかん」

発売日：2026年2月24日定価：1,760円（税込）判型：四六判製本：アジロ綴じ・カバー付き

オレンジページは、暮らしに役立つ実用情報を発信するメディア・出版ブランドです。

本書はセロトニン研究の第一人者として知られる医師・脳生理学者、有田秀穂氏の監修で制作されています。

脳の中で働く物質をキャラクター化し、親子で理解しやすい形に落とし込んだ学習図鑑です。

13種類の脳内物質をキャラクターで整理

収録脳内物質数：13種類章構成：全4章

セロトニン、オキシトシン、ドーパミンなどを擬人化することで、役割の違いを比較しながら読み進められます。

「幸せを呼ぶリーダー」「やる気スイッチを押す王」などの呼び名が付いているため、低学年でも記憶に残しやすい構成です。

脳科学の入門でつまずきにくい編集設計です。

子どもの不調を「仕組み」で理解する視点

主な悩み領域：3領域（やる気・感情・睡眠）第2章で扱う脳内物質数：6種類

本書は「やる気が出ない」「すぐにイライラする」「夜なかなか寝ない」といった悩みを、脳内物質のバランスから説明します。

原因を仕組みとして理解できるため、子どもが自分を責めすぎない視点を持ちやすくなります。

家庭内の声かけを調整しやすくなる実用テーマです。

毎日で試せる増やし方が具体的

第3章で扱う脳内物質数：5種類第4章で扱う脳内物質数：2種類

「朝日を浴びる」「親と手をつなぐ」「卵かけご飯を食べる」など、生活に落とし込みやすい行動例がラインナップされています。

抽象論で終わらず、今日からの行動に置き換えられる点が、親子読書として使いやすいポイントです。

実践と振り返りを回しやすい内容です。

親子で読み進めやすい書誌仕様

総ページ数：116ページISBN：9784865938302

漢字に読み仮名を振った紙面で、子どもが一人でも読みやすい体裁になっています。

図鑑スタイルで必要な項目を拾い読みしやすく、家庭学習や会話のきっかけづくりにも向いています。

親子の共有本として置きやすい一冊です☆

気分や集中力の波を「根性論」で片づけない視点は、成長期の自己理解を深める土台になります。

日々の生活習慣と脳内物質の関係を知っておくと、家庭でのサポート方法を具体化しやすくなります。

【やる気と気分のしくみを親子で読み解く！

オレンジページ「頭の中にいるスーパーヒーロー 脳内物質のひみつずかん」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 『脳内物質のひみつずかん』の発売日はいつですか？

2026年2月24日発売です。

Q. 価格とページ数を教えてください。

定価は1,760円（税込）で、全116ページです。

