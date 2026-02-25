ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが続伸。株価は一時、９７１９円まで上昇し１２日につけた９６８８円の最高値を更新した。大和証券は２４日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を９０００円から１万５００円に引き上げた。第１四半期（２５年１０～１２月）の連結営業利益は前年同期比４０．５％増の１３４億６３００万円だった。好決算の牽引役は中国本土を中心