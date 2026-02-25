HANA¤¬¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤òËÜÆüCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢CD¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëCD¤È¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É8Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Blu-ray¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥¢¥±¡¼¥¹¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢Âç·¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡¢