こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年2月24日は、お手持ちのカーテンを工事なしで簡単に全自動開閉可できるSwitchBot（スイッチボット）の「SwitchBot カーテン3」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト S