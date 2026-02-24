こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月24日は、お手持ちのカーテンを工事なしで簡単に全自動開閉可できるSwitchBot（スイッチボット）の「SwitchBot カーテン3」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応 7,633円 （15%オフ） Amazonで見る PR PR

カーテンの開閉を自動化。「SwitchBot カーテン3」が7,633円とお買い得です

毎日の面倒な作業のひとつが「カーテンの開け閉め」。特に寒い季節は窓の近くに行くこと自体が億劫ですよね。

そんな方に朗報！カーテンの開閉を自動化できる、SwitchBot（スイッチボット）の「SwitchBot カーテン3」が15%オフで登場しています。

穴あけや配線などの工事は一切不要。カーテンレールに後付けするだけで設置が完了し、アプリで操作するだけの簡単操作が魅力です。

U型、I型、ポールタイプレールなど自宅の種類に合わせて選べるのもポイント。

朝起きる時間帯に自動でカーテンが開き、太陽の光が室内を照らし、自然な目覚めが実現しますよ。

QuietDriftモードが秀逸。25dB以下の動作音で就寝中でも開け閉めも自由自在！

スマートカーテンデバイス「SwitchBot カーテン3」は、静音性と開閉パワーが特長。

QuietDrift（クワイエットドリフト）モードを搭載し、秒速5mmというゆっくりとした速度で動き、25dB以下という静かな動作音を実現しています。

押す力が最大15kgまで制御でき、重い遮光カーテンもスムーズに開閉できますよ。

付属の位置決めマグネットを使えば、開閉位置のズレを自動修正し、光漏れを防ぎます。

アプリや次世代スマートリモコンでの操作性もGOOD。音声アシスタントでも動作しますよ

3350mAhのリチウム電池を採用し、フル充電で最大8ヶ月使用可能です。

アプリを使っての操作では、全開・全閉だけでなく希望の場所まで開け閉めが可能。スケジュールなど機能も充実しています。

「SwitchBot ハブ2」など次世代スマートリモコンとの組み合わせも抜群。

Amazon アレクサやGoogle アシスタントといった音声アシスタントでも動かせるので、スマホが手元にない時や手の届きにくい場所でもスムーズ。

かゆいところに手が届くスマートデバイス導入で、日々のルーティンが快適になること間違いなしですよ！

なお、上記の表示価格は2026年2月24日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

