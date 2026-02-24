シートベルト資料 JAF（一般社団法人日本自動車連盟）が2026年2月16日、2025年に香川県警と合同で行ったシートベルト着用状況の調査結果を発表しました。 一般道における後部座席のシートベルト着用率は38.7％（前年比－11.8）で、全国平均（45.8％）を7.1ポイント下回りました。高速道路における後部座席のシートベルト着用率は69.2％（前年比－6.0）でした。 JAFは「2008年に後