¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬2·î22Æü¡¢¥ô¥§¥í¡¼¥Ê¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃ«°¦Î¿¡Ê¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ËÁª¼ê¤ÈÍûÊý·ÅÁª¼ê¤¬¶â¡¦¶ä¥á¥À¥ë¤òÆÈÀê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÇÃæ¹ñÂåÉ½ÃÄ¤Ï¶â¥á¥À¥ë5¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë4¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë6¸Ä¤Î·×15¸Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢³¤³°³«ºÅ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥À¥ëÁí¿ô15¸Ä¤ÏËÌ