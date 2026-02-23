ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の閉会式が22日（日本時間23日）に行われた。フィギュアスケート女子で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）が去就に言及し、来季も現役続行に前向きな姿勢を示した。米名物記者ジャッキー・ウォン氏が自身のXで伝えている。ウォン氏は現地22日に更新したXで、20歳の女王のコメントを紹介。「来年スケートをしていないなんて、想像もつかないわ」と話したという。来季の現役続