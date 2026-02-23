次期「iPhone 18 Pro」は大きなアップデートにならないと伝えられています。 米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者によれば、iPhone 18 Proは「iPhone 17 Pro／Pro Max」からのマイナーチェンジにとどまるとのこと。アップルは以前にiPhoneのマイナーチェンジモデルに「S」と名付けていましたが、iPhone 18 Proもそれに似たものとなりそうです。 iPhone 18 Proでは「A20」チップ、可変絞りを備えた新しいカメラシステ