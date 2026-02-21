楽天モバイルがGoogleスマホ「Pixel 9a」を最大7060円値下げ！MNPにて初めて申し込みなら買い替え超トクプログラムで1万ポイント還元に
|楽天モバイルのGoogleスマホ「Pixel 9a」が実質8千円からに！最大7060円値下げなど
楽天モバイルは13日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する製品（以下、楽天回線対応製品）として販売している5G対応スマートフォン（スマホ）「Pixel 9a」（Google製）の販売価格を2026年2月13日（金）9時より改定したとお知らせしています。
また合わせて販売施策「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用して「Pixel 10」および「Pixel 10 Pro」を含めた「Pixel」シリーズを購入の場合に「楽天モバイル初めてお申し込み」キャンペーンを利用できるようになり、キャンペーンでは、他社から乗り換え（MNP）で料金プラン「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」に初めて申し込んだ場合を対象に「楽天ポイント」で10,000ポイントを還元するとのこと。
これにより、買い替え超トクプログラムを利用してPixel 9aの128GBストレージモデルを購入の場合には1回目から24回目の分割金が月額750円（総額18,000円）となり、楽天モバイル初めてお申し込みキャンペーンを併せて利用して10,000ポイントが還元されるため、25カ月目に製品を返却した場合には実質8,000円となるということです。ただし、返却の際には事務手数料3,300円がかかり、48回払いは「楽天カード」のみとなるのでご注意ください。
|製品名
|容量
|本体価格
|買い替え超トクプログラム（分割価格）
|「【Rakuten 最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーン
|キャンペーン適用後の実質支払い総額（25カ月目に返却の場合）
|改定前
|改定後
|1〜24回目
|25〜48回目
|Pixel 9a
|128GB
|92,000円
|88,700円
|750円
|2,946円
|10,000ポイント
|8,000円
|256GB
|108,700円
|101,640円
|990円
|3,245円
|13,760円
|Pixel 10
|128GB
|143,550円
|ー
|2,034円
|3,947円
|38,816円
|256GB
|160,270円
|ー
|2,470円
|4,208円
|49,280円
|Pixel 10 Pro
|256GB
|194,810円
|ー
|3,410円
|4,707円
|71,840円
Pixel 9aはGoogleが展開するPixelブランドにおけるスマホのうちのフラッグシップモデルに対する廉価モデル“a”シリーズの最新機種で、昨年発売されたフラッグシップモデル「Pixel 9」および「Pixel 9 Pro」、「Pixel 9 Pro XL」、「Pixel 9 Pro Fold」に搭載されている独自開発のチップセット（SoC）である「Tensor」シリーズの第4世代となるTensor G4を搭載し、高い性能を備えながらも価格を抑えた製品となっています。
また前機種「Pixel 8a」からカメラ機能が強化されたほか、新たに外観が刷新され、Pixel 9シリーズのような背面や側面がフラットと四隅が丸みを帯びた角の洗練されたデザインとなり、また防水・防塵はこれまでのIP67からIP68に強化され、画面はPixel 8aの6.1インチから6.3インチに大型化されながらも引き続いて最大120Hzリフレッシュレートに対応しつつ、さらに“a”シリーズの中で最も明るく、Pixel 8aよりも35％も明るい最大1800nits（ピーク時2700nits）の画面となるなどしています。
主な仕様は約6.3インチFHD+（1080×2424ドット）有機ELディスプレイおよび8GB内蔵メモリー（RAM）、5100mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 3.2）、急速充電（最大18W）、ワイヤレス充電（Qi）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFC Type A／B、、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSS）、近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁力センサー、気圧センサー、ステレオスピーカー、マイク×2など。OSはAndroid 15をプリインストールし、7年間のOSバージョンアップやセキュリティーアップデートを保証。カメラは以下の構成に。
＜フロントカメラ＞
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm）＋広角レンズ（画角96.1°、F2.2）
＜リアカメラ＞
・約4800万画素CMOS（1画素0.8μm、1／2型、4in1、PDAF）＋広角レンズ（画角82°、F1.7、OIS、CLAF、超解像ズーム最大8倍）
・約1300万画素CMOS（1画素1.12μm、1／3.1型、PDAF）＋超広角レンズ（画角120°、F2.2）
他にもPixel 9aはPixel 9シリーズと同じ最高評価のセキュリティー機能が搭載されており、追加料金なしで「Google VPN」も使え、セキュリティーチップ「Titan M2」と連携して保護を強化してくれます。日本向けモデルとなるG3Y12はSIMがnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しており、携帯電話ネットワークは対応周波数帯が以下の通り。付属品は1m USB-C - USB-C ケーブル（USB 2.0）およびSIM取り出しツール。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・Google、Tensor G4搭載の新スマホ「Pixel 9a」を発表！日本でも4月発売で後日予約開始。価格はアメリカでは499ドル（約7万5千円）から - S-MAX
・新スマホ「Google Pixel 9a」が日本で4月16日に発売！予約受付中で価格は7万9900円から。NTTドコモやau、SoftBankでも販売 - S-MAX
・新スマホ「Google Pixel 9a」を店頭で見てきた！外観などを写真で紹介。新色Irisは3aのPurple-ishのオマージュに【レポート】 - S-MAX
・Googleの新スマホ「Pixel 9a」を開封して外観や同梱品、基本機能、カメラ、ベンチマークなどを写真や動画で紹介【レビュー】 - S-MAX
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
／— 楽天モバイル (@Rakuten_Mobile) February 13, 2026
本日より
「Google Pixel 9a」「Google Pixel 10/10 Pro」がさらにおトクに✨
＼
楽天モバイルへ初めてお申し込み+他社から電話番号そのままお乗り換えで、10,000ポイントを還元🎊
※期間限定ポイント
※要エントリー
※その他条件あり
▼ Google Pixel 9a はこちらから
https://t.co/Pf3uUBZMHh pic.twitter.com/UB4tHDPNUW
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Google Pixel 9a 関連記事一覧 S-MAX
・楽天モバイル買い替え超トクプログラム（iPhone・Android） | オプションサービス | 楽天モバイル
・Google Pixel 9a | Android | 製品 | 楽天モバイル