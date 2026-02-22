２月２２日の阪神１１Ｒ・令月Ｓ（４歳上オープン、ダート１２００メートル＝１２頭立て）は、単勝１番人気のコンクイスタ（セン６歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ロードカナロア）が直線で早めに抜け出して勝利した。勝ち時計は１分１１秒１（良）。デビュー２戦目以来となるダート１２００メートル戦でも心配無用だった。好スタートを決め、道中は先団を追走した。４コーナーで外に切り替えると、松山弘平騎手の鼓舞に応えるよう