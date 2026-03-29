◇G1ドバイワールドカップ（2026年3月28日メイダン・ダート2000メートル）ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われた。G1「ドバイワールドカップ」（ダート2000メートル）に出走したフォーエバーヤングは2着。3着に敗れた昨年に続き、悲願の同レース制覇はならなかった。同馬のオーナーでサイバーエージェント会長の藤田晋氏はこの日、ABEMAで配信されたドバイワールドカップ中継に生出演。次走