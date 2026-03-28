ドバイ国際競走が28日（日本時間同日深夜）、メイダン競馬場で行われ、G1「アルクオーツスプリント」（芝直線1200メートル）に出走したルガル（牡6＝杉山晴、父ドゥラメンテ）は惜しくも2着。ゴールまで続いたネイティブアプローチとの激しい追い比べに屈した。24年スプリンターズS以来のG1制覇を狙った一戦。今年のドバイワールドカップデーは米国、イスラエルとイランの交戦により緊迫した状況が続く中東情勢を受け、多くの