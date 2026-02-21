BALLISTIK BOYZ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¡ØBALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026¡ÈBEAT BLAST Z¡É¡Ù¤ò7·î¤è¤ê³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åーEP¡ØBEAT¡Ù¤ò4·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§BALLISTIK BOYZ¡ßPSYCHIC FEVER¡¢ÌÁÍ§2ÁÈ¤¬»¶¤é¤¹²Ð²Ö¥³¥é¥Ü¤ä¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢7·î8Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ëÍ½Äê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÝÆ°¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¡ÈBEAT¡É¤Ç¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö