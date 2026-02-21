BALLISTIK BOYZ¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤Þ¤ï¤ë¥Ä¥¢ー¡ØBEAT BLAST Z¡Ù³«ºÅ¡¡¥Ë¥åーEP¡ØBEAT¡Ù¥ê¥êー¥¹¤â
¡¡BALLISTIK BOYZ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢ー¡ØBALLISTIK BOYZ LIVE TOUR 2026¡ÈBEAT BLAST Z¡É¡Ù¤ò7·î¤è¤ê³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åーEP¡ØBEAT¡Ù¤ò4·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§BALLISTIK BOYZ¡ßPSYCHIC FEVER¡¢ÌÁÍ§2ÁÈ¤¬»¶¤é¤¹²Ð²Ö¡¡¥³¥é¥Ü¤ä¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡¡ËÜ¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢7·î8Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ëÍ½Äê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÝÆ°¤ò·â¤ÁÈ´¤¯¡ÈBEAT¡É¤Ç¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤È·è°Õ¤ò¡ÈBLAST¡É¤·¤Æ¸Â³¦¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈZ¡É¤È¤·¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ï¡¢BALLISTIK BOYZ OFFICIAL FAN CLUB¡¢BALLISTIK BOYZ GLOBAL OFFICIAL FAN CLUBÀè¹ÔÃêÁªÍ½Ìó¤¬2·î23Æü15»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥åーEP¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¿·¶Ê¤È¤Ê¤ë4¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£ÃËÀÌÜÀþ¤ÎÎø¿´¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØBALLISTIK BOYZ ARENA LIVE 2025 ¡ÈIMPACT¡É～FINAL～¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£LDH¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSHOP¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏÆ±±ÇÁü¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØIMPACT¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¤ËÈ¾Ç¯´Ö°Ê¾åÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦BALLISTIK BOYZ Æü髙ÎµÂÀ¡¡¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ÎLIVE¥Ä¥¢ー¡ØBEAT BLAST Z¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¡¢NEW EP¡ØBEAT¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
ºòÇ¯¤ÏÂèÆó¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¡¢¡ØIMPACT¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¹¹¤ËËÍÃ£¤Î²»³Ú¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇúÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ÎBALLISTIK BOYZ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊËÍ¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤òNEW EP¡ØBEAT¡Ù¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëLIVE¥Ä¥¢ー¡ØBEAT BLAST Z¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë