£Î£È£Ë¤Ç£²£°Æü¡¢¡ÖÀ®Èþ¡¦¼ù¡¦ÌÀ»Ò¤ÈÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜÀª»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌÚ¸¶Î¶°ì¡¢»°±ºÍþÍè¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤ÎÅª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÌÚ¸¶¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤É¤³¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Þ¤ºÂÎ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï£²£°