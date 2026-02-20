改良で画期的機能「電子パーキングブレーキ」や「ブレーキホールド機能」、大型画面など採用！ 「KINTO」でも採用開始トヨタは2026年2月20日、コンパクトカー「ヤリス」およびコンパクトSUV「ヤリスクロス」の一部改良を発表し、同年3月2日に発売します。これに合わせ、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」でも同日より、これら改良モデルの取り扱いが開始されました。【画像】これが新ヤリスです。画像で見る！（16